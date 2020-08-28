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Ademoğlu: "Biz değil rakipler düşünsün"

TFF 2.

Lig ekiplerinden İnegölspor, dün yapılan kura çekiminin ardından yeniden Beyaz Grup'ta yer aldı.


Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, değerlendirmede bulundu. Ademoğlu, “Grubumuz hayırlı olsun. Dışarıdan zor bir grup gözükse de normal bir grup. Yani bizler değil rakipler düşünsün. Biz çıkış mücadelemizi yapacağız. İnanıyoruz. Yapılanma içerisindeyiz zaten. Yapılanmamıza da doğru şekilde devam edeceğiz. Her şeyin hayırlısı olsun. Korkulacak bir grup olduğuna inanmıyorum. Çünkü biz kendimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Şuanda transfer çalışmalarımız da sürüyor. 1 sol bek, 2 kanat, 1 forvet olmak üzere 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Alternatif olarak genç kardeşlerimize bakıp, birkaç genç kardeşimizi alıp transferlerimizi noktalayacağız” dedi.

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