İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adım adam doğayı keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Adım Adım Doğa’ yürüyüşüne katılan doğa severler, bu kez Katırlı dağlarının güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ‘Adım Adım Doğa' yürüyüşüne katılan doğa severler, bu kez Katırlı dağlarının güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.


Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin ortak projesi olan Büyükşehir ile Adım Adım Doğa etkinliği Gemlik Katırlı dağlarında gerçekleştirildi. Gemlik'in Güvenli köyünden başlayan yürüyüş 13 kilometrelik bir güzergâhın ardından Gemlik'in Hamidiye köyünde son buldu. Doğa sporları ve doğa turizmini tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla yapılan yürüyüşe Dağcılık Federasyonu Bursa il Temsilciliği'nin görevlendirdiği yürüyüş lideri rehberlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.