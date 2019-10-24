Adım adam doğayı keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ‘Adım Adım Doğa' yürüyüşüne katılan doğa severler, bu kez Katırlı dağlarının güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin ortak projesi olan Büyükşehir ile Adım Adım Doğa etkinliği Gemlik Katırlı dağlarında gerçekleştirildi. Gemlik'in Güvenli köyünden başlayan yürüyüş 13 kilometrelik bir güzergâhın ardından Gemlik'in Hamidiye köyünde son buldu. Doğa sporları ve doğa turizmini tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla yapılan yürüyüşe Dağcılık Federasyonu Bursa il Temsilciliği'nin görevlendirdiği yürüyüş lideri rehberlik etti.