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Adliye hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde adliye hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde adliye hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.


Toprakocak Mahallesi'ndeki fidan dikim töreninde 310 dekarlık arazinin bir bölümüne 150 adet fıstık çamı dikildi. Fidan dikim törenine Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Çiçek, Cumhuriyet Savcıları Emre Kara, Rıdvan Kara ve Seyda Korkmaz, hâkimler Tuğçe İnce, M. Mücahit Kaya, Muhammet Önder, Adliye Yazı İşleri Müdürü İsmail Ağa ve Orman İşletme Şefi Mehmet Kökçıkaran katıldı. Önümüzdeki günlerde adliye hatıra ormanı için belirlenen araziye fidan dikimlerinin süreceği ve fıstık çamlarının 5 ilâ 10 yıl sonra meyve vermeye başlayacağı belirtildi.

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