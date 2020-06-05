İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliyeye böyle sevk edildiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde büfe ve kasa hırsızlıklarına karışan 3 kişi yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büfe ve kasa hırsızlıklarına karışan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birinin kafasının sarılı ve üstünün kanlı olması dikkat çekti.


Alınan bilgilere göre, son günlerde İnegöl'ün muhtelif noktalarında büfe ve kasa hırsızlığı vak'aları yaşanması üzerine asayiş ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlıkları A.S., O.A. ve R.H. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken şahıslardan birinin kafasının sarılı bir ve üstünün kanlı olması dikkati çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.