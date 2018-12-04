Adliyeye girişine engel oldular

Bursa Adliyesi'nde engelli kontenjanından memurluk yapan İbrahim Parlak, engelliler girişinin ticari araçlar tarafından kapatılmasına tepki gösterdi.

Parlak, duyarsız bir sürücü tarafından engelli girişinin kapatılmasıyla 20 dakika soğukta beklediğini ve mesaiye geç kaldığını belirtti.

Bursa Adliyesi'nde 5 yıldır memurluk yapan 40 yaşındaki İbrahim Parlak, her zamanki gibi bugün de tekerlekli sandalyesi ile adliyeye geldi. Duyarsız bir sürücünün engelli girişine bıraktığı minibüs yüzünden Parlak binaya giremedi ve 20 dakika soğukta dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Parlak dün kutlanan Engelliler Günü'nü hatırlatarak, “Öğle saatinde adliye binasının dışına çıktım. Mesai saatinde döndüğümde engelliler girişinde bir aracı park halinde görünce şaşkına döndüm. Normal insanlar kenarından geçebiliyor ama, benim gibi bir engellinin ne içeriye girmesi, ne de dışarıya çıkması şu durumda mümkün değil. Bir acil olay da yaşanabilirdi. Gelen bir sağlık ekibinin de sedyeyi içeriye sokması mümkün olamayabilirdi. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.