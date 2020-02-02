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Adnan Alp son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden gazeteci Adnan Alp (56), son yolculuğuna uğurlandı.


Yakalandığı hastalıktan kurtulamayan ve cumartesi sabahı vefat eden gazeteci-spor yazarı Adnan Alp, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Demirtaş Merkez Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 56 yaşında hayatını kaybeden Alp, Demirtaş Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetiler ile eski Başkan Remzi Cinoğlu, gazeteci arkadaşları, Bursasporlu eski futbolcular, teknik adamlar, spor ve iş dünyası ile sevenleri katıldı.

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