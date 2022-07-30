Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa' açıldı

Osmangazi Belediyesi'nin 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği, içerisinde 19 farklı oyun etabının yer aldığı adrenalin park, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ile 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bir arada olduğu ‘Macera Bursa', Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Şehirlerin nefes alabileceği yeşil alan anlayışına farklı bir bakış açısı sunmasının yanı sıra Bursa'da adrenalin ve macera tutkunların yeni adresi olan Macera Bursa, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 16 vizyon projesinden biri olarak şehrin yeni cazibe merkezi oldu.

Yeşil, eğlence ve adrenalin bir arada

Modern şehirciliğin en güzel örneklerinin olduğu Hamitler Mahallesi'nde kente yeni bir soluk kazandıracak olan Macera Bursa, spor ve eğlencenin buluştuğu ‘Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı' ile 3 bölümden oluşuyor. Macera ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olan; merkez kule, zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alıyor. Bursa manzarasını izleme fırsatı sunan seyir terasıyla günün her saati ziyaretçilerine farklı bir heyecan yaşatacak olan Macera Bursa'da, içerisinde 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu devasa bir çiçek bahçesi bulunuyor. Bursa'nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını ile Hacivat-Karagöz, Zürafa, Sincap, Kuğu, müzik enstrümanları gibi 20 farklı figürün bulunduğu 6 bin metrekarelik tematik park, ziyaretçilerine şehrin stresinden uzak, rahat nefes alacakları huzurlu bir ortam sunuyor.

Dündar: “Bursa'yı yine farklı bir eser ile buluşturuyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilklerin belediyesi olarak Bursa'yı yine farklı bir proje ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren, ‘Daha Modern ve Daha Yaşanabilir Bir Osmangazi' için çalıştıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Tarihi mirastan çevreye, spordan sağlığa, eğitimden ulaşıma, kentsel dönüşümden kültür ve sanata kadar, Bursa'ya değer katan pek çok hizmete imza attık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye günlük bakım ve destek hizmeti verecek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi vizyon projeleri hayata geçirdik. Bursa'nın gerçek buluşma noktası olacak Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar sürüyor. Otoparklar, pazar alanları, spor sahaları, meydanlar, park ve yeşil alanları gibi pek çok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk. Bugün burada, bir vizyon projemizi daha bitirip hizmete açıyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi'mize, Bursa'mıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmasında, Macera Bursa'nın bulunduğu bölge ile ilgili de bilgiler veren Başkan Dündar, 2009 yılında 54 bin 359 nüfusa sahip Hamitler-Yunuseli-Güneştepe bölgesinin, yapılan imar planı düzenlemelerinin ardından imar ve şehircilik açısından bir cazibe merkezi haline gelerek, bugün 216 bin 599 kişinin yaşadığı modern ve planlı bir yaşam merkezinin ortaya çıktığını söyledi. Başkan Dündar, “Osmangazi'nin gelişim bölgelerinden biri olan bu yeni yaşam merkezine 40 yeni park kazandırdık. 11 bin metre imar ve bisiklet yolu yaptık. Bölgedeki 10 okul ve 17 camide çevre düzenleme ve tadilatı gerçekleştirdik. Macera Bursa da bu bölgenin gelişimine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Bakan Kurum: “Bursa'ya değer katacak güzel bir eser”

Macera Bursa'nın Bursa'ya değer katacak güzel bir eser olduğunu ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, şehirlerin böyle alanlara çok ihtiyacı olduğunu belirterek Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Osmangazi'de vatandaşların ihtiyacına cevap verebilecek farklı bir hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Burada gençlerimiz, çocuklarımız aileleriyle birlikte gezip hoş bir vakit geçirebilecekler. Hem iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde bu eserler bizim için, şehirlerimiz için çok çok kıymetli. İklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek yeşil alanlarla birlikte şehirlerimizin nefes alacağı alanların sayısını artırmamız gerekiyor. Bu çerçevede Osmangazi Belediyemiz, hem çocuklarımızın macera parklarında vakit geçirebileceği hem de yeşilin, ağaçların ve doğanın içerisinde aileleriyle birlikte eğlenebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir projeyi hayata geçirdi. Farklı türden çiçek bahçelerinde binbir renkli çiçeğin yer aldığı bu güzel ortamı ziyaret edenler, esintili hava sayesinde doğal bir kokuyu hissedebilecek. Bu güzel eser, Bursa'mıza Osmangazi'mize hayırlı olsun. Bu projenin yapımında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindeki protokol ile birlikte Macera Bursa'yı gezen Bakan Kurum, Bursa'nın simge figürlerinin olduğu tematik parkta fotoğraf çektirirken vatandaşlarla sohbet etti.

Macera Bursa'nın açılış törenine; Bakan Kurum'un yanı sıra TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.