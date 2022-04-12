AFAD Başkanı Sezer gönüllülerle buluştu

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Bursa'ya gelerek saha ziyaretlerinde bulundu. Saha ziyareti ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, yapılan tüm çalışmalar hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu'dan brifing aldı.

AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu ve AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan'ın da hazır bulunduğu ziyaret ve brifing sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kampüsü içinde yer alan yemekhane çadırında AFAD, 38 kurum, kuruluş ve STK ekipleri ile AFAD gönüllülerinin katıldığı iftar programı gerçekleştirildi.

Ekip ve gönüllülerle tek tek görüşen AFAD Başkanı Sezer, Bursa'da muhtemel afetlerde insanların en zor durumlarında onlara yardımcı olmak ve can kurtarmak hedefiyle zor koşullarda görev yapmaya gönüllü olan çok sayıda ekip ve AFAD gönüllüsünün bulunması sebebiyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek programa katılanlara teşekkür etti.