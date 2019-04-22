AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik Bursa'da

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, illere yaptığı ziyaretlerle çalışanların meselelerini ele alıyor. AFAD Çalışanları Sendikası olarak birçok ilde ziyaretlere devam ettiklerini belirten Çelik, “AFAD Çalışanları Sendikası olarak 2014 yılından beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Asıl gayemiz, AFAD çalışanlarının çözülmesi gereken meseleleriyle ilgili istişarede bulunmak. Bu istişarelerle beraber bir rapor hazırlayıp İçişleri Bakanlığına sunmaktır. AFAD çalışanları ile ilgili AFAD tazminatı ve 3600 ek gösterge talebimizi raporumuzda ele aldık. Yıllardan beri açılmayan AFAD teşkilatının bir görevde yükselme, unvan değişikliğinin açılması ile ilgili yönetmeliğin güncellenmesine yönelik çabamız var. Birinci önceliğimiz AFAD çalışanlarıyla ilgili fiilî hizmet süresi zammının verilmesidir” dedi.

Bursa AFAD personeli kendilerini ziyarete gelen heyete yaşadıkları sıkıntıları aktardı.