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AFAD'dan Bursa'ya fırtına uyarısı

AFAD Bursa, Marmara Denizi’nde kuvvetli fırtına esmesinin beklendiğini duyurdu.

AFAD Bursa, Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına esmesinin beklendiğini duyurdu.


Bursa AFAD, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamalarını paylaştı. Açıklamada, "Marmara Denizinde rüzgarın bugün öğle saatlerinde kuvvetini artırarak kuzeyli yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın bu akşam saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi. Fırtınanın geçerlilik süresinin 13.00 ila 19.00 saatleri arasında olması bekleniyor.

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