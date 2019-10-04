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AFAD'dan deprem gözlem istasyonu

Bursa’nın İznik ilçesinde okul bahçesine AFAD tarafından deprem gözlem istasyonu kuruldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde okul bahçesine AFAD tarafından deprem gözlem istasyonu kuruldu.


Boyalıca Mahallesi'nde ortaokul bahçesine deprem gözlem istasyonu yapıldı. Kurulan istasyonlarla ülkedeki yer hareketlerinin AFAD tarafından izlendiği bildirildi. İstasyonların yer hareketlerinin etki seviyesini belirleme çalışmalarında deprem ve doğal gaz raporlamalarında tehlike ve risk azaltma çalışmalarında ve haritalandırma faaliyetlerinde de kullanıldığı öğrenildi.

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