Afet bölgelerine ‘Yıldırım' destek

Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için 15 kişilik arama kurtarma ekibi ve 7 aracını bölgeye gönderen Yıldırım Belediyesi, şimdi de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli uzattı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatıyla 1 kazıcı ve yükleyici iş makinesi ile 2 kamyon 3 personel Kastamonu'da süren arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak üzere bu kente gitti.

Başkan Yılmaz'dan birlik vurgusu

Türkiye'nin birbiri ardına yaşanan afetlerden dolayı zor bir dönemden geçtiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizi vuran sel felaketinden dolayı çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkânları ile bölgenin yaralarını sarıyor. Biz de hem devam eden çalışmalara destek olmak hem de vatandaşlarımızın acısını paylaşmak için Kastamonu'ya iş makineleri ve personel sevk ettik. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ben sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.