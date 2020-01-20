Afrika'da ölümden döndü, Bursa'da ayağa kalktı

Afrika ülkesi Cibuti'deki liman şirketinde konteyner yüklerken üzerine büyük bir metal platform düşen Filipinli Noel Pitogo, Bursa'da yapılan başarılı ameliyatla ayağa kalktı.

Cibuti limanındaki kaza sonrası neredeyse kıpırdayamaz hale gelen 30 yaşındaki Noel Pitogo adlı Filipinli işçi tedavi için İstanbul'a getirildi. İstanbul'dan da ambulansla sevk edildiği VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Alper Türkkan tarafından yapılan başarılı ameliyatla yeniden ayağa kalktı. Zorlu bir operasyona imza attıklarını belirten Op. Dr. Türkkan, “Hastamızın travma sonrası omurga kemiklerinde kırıklar ve omurilik kanalında bası vardı. Yapılan operasyonla omurilik kanal basısı kaldırıldı, içerideki kemik parçalar temizlendi ve omurga kemikleri vidalar ile stabilize edildi. Operasyondan hemen sonra hastamız yürür hâle gelebildi. Bu hızlı ve etkili tedavi için ekibimiz bir uyum içerisinde çalıştı.Hepsini gönülden kutluyorum. Yurtiçi ve yurt dışında tercih edilen referans bir hastane olmak için çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir” diye konuştu.

İş kazası sonrası ülkesindeki doktorların bu ciddi ameliyatı Türkiye'de olması gerektiğini söylemelerinin ardından kısa sürede Bursa'ya ulaştırıldığını kaydeden Noel Pitogo, “Dev platform üzerime düştüğünde çok büyük bir acı hissettim. Araştırmalar sonucu bu operasyonun Türkiye'de ileri teknoloji imkânlarıyla yapıldığını öğrendik. Bursa'da yapılan operasyondan sonra iyileşmeye başladığımı kısa sürede hissettim. Ameliyathaneden odaya geçtikten sonra kontrollü olarak yürümeye başladım. Ağrılarım hızla dindi. Ağır bir ameliyat yapılmasına rağmen hafif ağrılarla tedaviyi tamamlamak çok güzel bir duygu. Başta doktorum Alper Türkkan olmak üzere, bütün hemşireler, sağlık personeli ve idarî çalışanlar hastaneye girdiğim günden itibaren çok ilgilendiler. Filipinler'de yaşayan eşim ve 3 çocuğuma mutlu haberi ulaştırdığımda gözyaşlarına boğulduk. İyileştikten sonra ülkeme, aileme dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İlk fırsatta bu kez tatil için ailemle birlikte Bursa'ya geleceğim.”