Afrin'de yüreklere dokunan belediye başkanı

Suriye rejim güçleri ve PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu yakınlarını geride bırakarak Afrin'e sığınan sivillerin kamplarını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hayat mücadelesi veren savaş mağduru çocuklara destek oldu.

Hem çetin kış hem de son derece kötü koşullar altında hayat mücadelesi veren binlerce sivil, rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak Afrin'deki kamplara sığındı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki ilerleyişini ve gözlem noktalarını güçlendirirken, sığınan vatandaşlar ise Türkiye'den gelen ilaç, gıda ve giysi yardımları ile ayakta duruyor. Gürsu Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle İHH Bursa tarafından hazırlanan yardım malzemelerini göndermekle yetinmeyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, tüm riskleri göze alarak bölgeye gitti.

Zor şartlarda hayat mücadelesi veren çocuk, kadın ve yaşlılara özellikle yardımları ulaştıran Mustafa Işık, gördüğü manzara karşısında duygularını gizleyemedi. Dünyayı karşısına alarak her zaman mazlumların yanında duran Türkiye'nin gücü ve cesaretinin mazlumların tek umudu olduğunu söyleyen Başkan Işık, "Cumhurbaşkanımız her zaman her platformda 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyor. İşte o Türkiye bugün her kıtada ümmetin tek umudu. Allah mazlumun dostu, düşmanın korkulu rüyası kahraman askerimizi korusun" dedi.

İHH Bursa ile birlikte bölgeye çok sayıda erzak yardımında bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin her yerinden Afrin ve İdlib'e yardımlarını aralıksız olarak sürdüren tüm vatandaşlara ve STK'lara da teşekkür etti. Başkan Işık çocuklarla da oyun oynamayı ihmal etmedi.