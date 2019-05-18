Ağaç kesmek için ormana giden ve haber alınamayan şahsın arama çalışmalarına yağmur engeli

72 saat haber alınamayıp ormanlık alanda kazağını bulduktan sonra arama çalışması başlatılan İbrahim Çekmez'in arama çalışmalarına şiddetli yağmur nedeniyle ara verildi. Arama kurtarma ekipleri havanın aydınlanması ve yağmurun dinmesinin ardından köpeklerle aramaya devam edecek.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesinde tek başına yaşayan İbrahim Çekmez'den(50) 3 gündür haber alamayan köylüler, evinin kapısının kilitli olduğunu gördü. Çekmez'in en son ormanlık alanda odun kestiği bölgeye giden köylüler yaşlı adama ait olduğu düşünülen kazağı bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri durumu AFAD ekiplerine bildirerek, İbrahim Çekmez'i bulmak için alarm verildi. Kısa sürede Kayapa mahallesine ulaşan ekipler, köylüler ile birlikte arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına ara verildi

Ekiplerin arama yaptığı esnada yağışın şiddetlenmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Havanın aydınlanmasının ardından köpeklerle arama çalışmalarının devam edileceği öğrenildi.

İbrahim Çekmez'in kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz," Akşam köy meydanına gittiğimde 10 kişilik bir grup vardı. Keyifler nasıl diye sorduğumda, bana keyfimiz yok 3 gündür İbrahim Ağabey'e ulaşamıyoruz demelerinin üzerine, Çekmez'in evine gittik ve kapıların kilitli olduğunu fark ettik. En son görüldüğünde köyün üst kısmında ağaç kesiyorum demiş bir kaç kişiye, bizde bunun üzerine ormanlık alana gittik ve ormanda kazağını bulduk. Bunun üzerine polise haber vererek arama çalışmaları başladı." diye konuştu.