Ağaca çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Ankara Bursa karayolu Kestel ilçesi Barakfakih Köyü yakınlarında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl yönünden şehir merkezine giden Muhammet Hanefi A. idaresindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde sıkışan 40 yaşındaki sürücü için itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri seferber oldu.

Ancak ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirlediler. Araçta yaralanan bir çocuk da 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Ankara Bursa karayolunda trafik bir süre aksadı. Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde tedbir alırken, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.