Ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldular

Bursa'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye erlerinden korkan kedi, saatlerce mahsur kaldığı ağaçtan kendi başına indi.

Olay, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi fark eden esnaf, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak konuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli kurtarma aracı yardımıyla kedinin bulunduğu bölüme çıktı. Bir itfaiye erinin kendisine uzandığını görüp korkarak hareket eden kedi, saatlerce mahsur kaldığı ağaçtan kendi başına indi. Çevredeki vatandaşlar ise kediyi kurtarma operasyonunu merakla izledi.