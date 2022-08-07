Ağır vasıta araçlardaki filtre bakımının önemi

Ağır vasıta araçlarda filtre bakımının aracın ömrü ve performansı için elzem olduğunu belirten Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Bora Berköz, “Ağır Vasıta araçlarda, yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi, hava kurutucu filtre gibi filtreler mevcuttur. Bu parçalar, bulundukları çalışma sistemlerindeki filtreleme işlemini gerçekleştirmektedir. Gerekli filtrelemeden geçen yağ, yakıt ve hava, hem aracın doğru ve verimli çalışmasını sağlar hem de sürücünün soluduğu kabin içi havasını düzenler. Tüm ağır vasıta araçlarda periyodik bakım süreleri vardır. Bu süreler içerisinde, düzenli olarak filtrelerin ve kısa ömürlü malzemelerin değişimi gerekmektedir. Bu değişimlerin düzenli yapılması hem aracın fabrika değerlerinde kullanımının sürdürülebilirliğini hem de problemsiz olarak kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Ticari araçlarda işletme maliyetlerini etkileyen etmenlerden biri olan arızaların yaşanmasını engelleyebilecek en temel nokta; düzenli ve orijinal yedek parçalarla yapılan bakımlardır” dedi.

Ağır vasıta araçlarda filtreler hiç kullanılmasa dahi belli bir zaman aralığında değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Berköz, “Özellikle yağ ve yakıt ile bağlantılı filtreleri, kullanılmadığında bile tavsiye edilen sürelerde değiştirmek gerekir. Hava filtrelemesi yapan grupta ise özellikle polen filtresini, bakteri oluşumu ve hijyenik sebeplerle uzun süre kullanılmasa dahi belirli aralıklarla yenilemek gerekir. Ekstra olarak filtre contaları gibi doğru filtrelemeyi etkileyecek, kısa ömürlü ve filtre bağlantılı tüm malzemelerin de değişimi gerekir” diye konuştu.

Ağır vasıta araçlarda filtre değişimi yapılırken orijinal yedek parça kullanımının önemini vurgulayan Berköz, “Tüm markaların AR-GE departmanları tarafından, yüksek mühendislik hesaplarıyla, aracın doğru parametreler içerisinde çalışması planlanmaktadır. Bu planlara uygun standartlarda üretim kontrollerini de gerçekleştirerek, markanın kendi kontrolünde ürettiği yedek parçalara orijinal yedek parçalar denmektedir. Bu parçalar, marka tarafından garantilidir ve kendine özel ambalajlamalar ile kutulanmaktadır. Orijinal filtrelerin kullanımının özellikle tercih edilmesi gerekliliği de aslında aracın çalışma standardının sürdürülebilirliğiyle alakalıdır. Yani aracımızı uzun süreler, fabrika verilerine uygun ve problemsiz olarak kullanmak istiyorsak, orijinal yedek parça tercih etmeliyiz” şeklinde konuştu.