Ağrı Tekstilkent projesinin açılışı yapıldı

Ağrı'da geçen mart ayında temeli atılan tekstil üretim merkezinin açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıldı. Yeşim Tekstil'in kurduğu 10 bin kişilik tesiste üretilen kıyafetler dünyanın önde gelen giyim markalarına ihraç edecek.

Ağrı Valiliği'nin Ağrı Tekstilkent Projesi'nin 3. etabının bir parçası olarak tahsis ettiği 44 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı tamamlanan hazır giyim üretim tesisinin açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum Bölge Komutanı TuğgeneralSemih Okyar, İl Jandarma Komutanı TuğgeneralCemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya'nın yanı sıra çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Tekstilkent projesi kapsamında yapımı tamamlanan bir tekstil üretim tesisinin açılışının yanı sıra, 4. etapta tamamlanacak olan Yeşim'in yeni fabrikasının temel atma töreni de gerçekleştirildi.

Temel atma ve açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın güzel bir şehir olduğunu söyleyerek, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak adına atılan adımların Ağrı'nın geleceğine hayırlı olmasını diledi. Gelinen noktada bugün Doğu ve Güneydoğuda huzur olduğunun altını çizen Soylu, yatırımcıların da bölgede yatırım yapmalarının önünün açıldığını vurguladı. Soylu bölgede kalkınmayı hep birlikte sağlayacaklarının altını çizerek, Ağrı'nın bambaşka bir noktaya koşmasına destek olan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya ve Ağrı'ya yatırım yapan tüm iş insanları başta olmak üzere sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ağrı'da göreve başladığı dönemdeki en önemli sorunun işsizlik olduğunu dile getiren Elban, söz konusu sorunu çözmek için çalışma yaptıklarında bölgede hızla üretime geçebilecek ve çok fazla insana iş imkânı sağlayacak bir sektör üzerinde çalışmaları gerektiği sonucuna ulaştıklarını kaydetti. 2017 yılı eylül ayından itibaren bu şehre tekstil sektörünü kazandırmakla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Elban, “Türkiye'nin birçok yerinde tekstil alanında üretim yapan firmalarla görüşerek, şu anda üzerinde bulunduğumuz alanı Tekstilkent kurmak üzere aldık. Gelinen noktada ilk 3 etapta hem üretim başladı hem de yaklaşık 80 bin metrekareye yakın kapalı alan tekstil üretimi için hazırlanmış oldu” şeklinde konuştu.

“Hedefimizi 10 bin kişiye çıkarmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Temel atma töreninde söz alan Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya da, 36 yıldırdünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim'in hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri konumunda olduğunu hatırlattı. Şankaya, Türkiye'de doğrudan kendi üretim tesislerinde ve birlikte çalıştığı fason firmalar aracılığıyla sağladığıistihdam ve kadın çalışan sayısıyla da en büyük firmalararasındayer aldıklarının altını çizerek, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda müşterilerimizintaleplerini karşılayabilmek adına geleceğe dönük kapasite ve istihdam artışı kararı aldıkve planlı şekilde bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazır giyim üretim tesisimizin temellerini geçtiğimiz mart ayında atmıştık. O gün de dile getirdiğimiz gibi söz konusu tesisimizdeüç yıl içinde5 bin kişilik istihdam sağlayarak bölgenin ekonomik gelişimininbir parçası olmayı amaçladık. Bugünkü temel atma töreni ile birlikte söz konusu hedefimizi 10 bin kişiye çıkarmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Şankaya şöyle devam etti:

"Biz Ağrı'da sadece bir üretim yeri değil, bir yaşam kalitesi vaat ediyoruz. Firmamızın önce insan prensibini buradaki tesislerimizde de aynen yaşatacağız. Burada açacağımız kreşimizle ve çalışanlarımız için uygulayacağımız sosyal uygunluk şartları ile yöre halkının hayat standardını da yükselteceğiz. Bu tesiste dünyanın önde gelenmarkalarına üretim yaparak,dünyanın çeşitli pazarlarına ‘MadeinTurkey' ibaresiyleihracat gerçekleştireceğizve ülkemiz adına döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tesisiçingereklimakine parkurunuvegerekliistihdam için çalışmalarımızıhızla hayata geçiriyoruz. Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecek.”

Törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Şankaya'ya Ağrı “fahri hemşerilik” beratı takdim edildi.