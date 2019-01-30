İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı sanayicilerden Bozbey'e ziyaret

Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin, dernek yönetimi ve akrabaları ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin, dernek yönetimi ve akrabaları ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.


Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin ve dernek yönetimini Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Alptekin'in akrabaları da yer aldı. Cesim Alptekin “Mustafa Bozbey ismi bizim için çok önemli. Bursa'da yaşayanların tanıdığı, sevdiği ve hizmetleri takdir edilen bir kişi. Bizler de kendisini çıktığı bu yolda destekliyor, ona başarılar diliyoruz” dedi.


Verdikleri destek için dernek yönetimine teşekkür eden Bozbey de, Nilüfer'de 20 yıllık hizmet süreci boyunca sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bozbey, “Kimseyi ötekileştirmedik. Sorunlara birlikte çözüm yolu aradık. Nilüfer'de ortaya koyduğumuz bu yönetim anlayışını şimdi Bursa'nın tamamında uygulamak istiyoruz. Desteğiniz bizim için, Bursa'nın geleceği için önemli ve anlamlı" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.