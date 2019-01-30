Ağrılı sanayicilerden Bozbey'e ziyaret

Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin, dernek yönetimi ve akrabaları ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Ağrılı Sanayici ve İşadamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cesim Alptekin ve dernek yönetimini Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Alptekin'in akrabaları da yer aldı. Cesim Alptekin “Mustafa Bozbey ismi bizim için çok önemli. Bursa'da yaşayanların tanıdığı, sevdiği ve hizmetleri takdir edilen bir kişi. Bizler de kendisini çıktığı bu yolda destekliyor, ona başarılar diliyoruz” dedi.

Verdikleri destek için dernek yönetimine teşekkür eden Bozbey de, Nilüfer'de 20 yıllık hizmet süreci boyunca sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bozbey, “Kimseyi ötekileştirmedik. Sorunlara birlikte çözüm yolu aradık. Nilüfer'de ortaya koyduğumuz bu yönetim anlayışını şimdi Bursa'nın tamamında uygulamak istiyoruz. Desteğiniz bizim için, Bursa'nın geleceği için önemli ve anlamlı" diye konuştu.