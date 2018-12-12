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Ahlak polisinin bitmeyen gece mesaisi

Bursa’da ahlak polisi önce kumarhaneleri bastı, ardından yollara çıkan hayat kadınlarının peşine düştü.

Bursa'da ahlak polisi önce kumarhaneleri bastı, ardından yollara çıkan hayat kadınlarının peşine düştü.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte yasa dışı kumar oynatan mekanlara baskın düzenledi. Baskında mekanlar didik didik aranarak, tombala oynatılıp oynatılmadığı kontrol edildi. Ruhsatsız işletilen mekanlar içerideki müşterilerin kimlik kontrollerinin ardından boşaltılarak mühürlendi.


Baskında söz konusu adreslerin birinde 33 şahsın çıkar amaçlı tombala oyunu oynadığının görülmesi üzerine tombala oyununda kullanılan düzenek ve toplara, çok sayıda pul ve kartlara Ahlak Büro Amirliği görevlilerince el konuldu. Kumar oynayan 33 kişiye toplam 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı.


Ahlak polisi kumar baskınının ardından ise soluğu yollarda aldı. Fuhuş yapmak maksadıyla yollara çıkan travestilerin ve hayat kadınlarının peşine düşen ekipler, sabaha kadar yollarda nöbet tuttu. Yola çıkan 3'ü travesti 2'si hayat kadını toplam 5 kişi hakkında idari para cezası kesen ekipler, şahısların yeniden yola çıkmaması için sabaha kadar devriye gezdi.

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