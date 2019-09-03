Ahmet Bahçıvan Karacabey Belediyespor'da

Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Adanaspor'dan Ahmet Bahçıvan'ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 23 yaşında orta sahada oynayan Ahmet Bahçıvan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve İlker Özdemir katıldı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, “Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Adanaspor'dan Ahmet Bahçıvan'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Bozöyükspor alt yapısından yetişen 23 yaşındaki Ahmet Bahçıvan, Adanaspor, Amedspor ve Kastamonuspor formalarını giydi.