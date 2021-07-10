Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor'a geri döndü. 18 yaşındaki file bekçisi, Afyon kampındaki ilk idmanına çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen kalecisi Ahmet Çağrı Güney takıma geri döndü. Afyon'da devam eden kampın üçüncü gününde takıma dahil olan 18 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşları tek tek görüştü.

Ahmet Çağrı Güney, Alanyaspor'un U19 Gelişim Ligi'ndeki takımda yer alması sebebiyle yeşil-beyazlı ekibi geç kaltıldı.