İhlas Haber Ajansı

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Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi Malatya'daki depremde hayatını kaybetti

Frutti Extra Bursaspor’un tecrübeli basketbolcusu Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi, Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybetti.

Frutti Extra Bursaspor'un tecrübeli basketbolcusu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi, Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybetti.


Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz" denildi.

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