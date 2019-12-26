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Ahmet Uçar'dan bronz madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Ahmet Uçar, Ankara’da tamamlanan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Ahmet Uçar, Ankara'da tamamlanan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 500 sporcu mindere çıktı. Kıran kırana oynanan maçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Uçar mücadele ettiği 60 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

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