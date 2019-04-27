Ahşap makaralar çıra gibi yandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde makara deposunda yangın çıktı. Kablo sarmak için yapılan onlarca ahşap makara kül oldu.

Akşam saatlerinde Işıklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan makara deposunda yangın çıktı. Yangın, ahşap makaralara sıçrayarak hızla büyüdü. Onlarca ahşap makara bir anda alevler içinde kaldı. Yakınında bulunan zeytin yağı fabrikası çalışanlarının ihbarıyla bölgeye intikal eden İtfaiye, saatler süren çabalar sonunda yangını kontrol altına alabildi. Makara deposundaki yangın civardaki zeytin ağaçları ve yağ fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Tek teselli yangının çevreye yayılmaması ve can kaybının olmaması oldu. Yangın büyük maddi hasara sebebiyet verirken, çıkış sebebi araştırılıyor.