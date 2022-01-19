Ahşap paletçiler hammadde bulamıyor

Yeterli ahşap palet üretilememesi halinde ülke ihracatının durma tehlikesi ortaya çıkarken sektör temsilcileri yaşadıkları soruna çözüm bulmak için girişimlerini sürdürüyor. PALDER (Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği) Başkanı Hikmet Yörür, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile yaptığı toplantıda yaşadıkları sorunu anlatıp çözüm için destek istedi.

Konya Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan PALDER Başkanı Hikmet Yörür, ahşap paletlerin lojistik ve depolamada kilit role sahip olduğunu belirtti. İhraç ürünlerinin taşınması için de ahşap palete ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yörür, “Günümüzde ahşap palet olmadan taşıma ve depolama yapılamıyor. Son dönemde çok sayıda ihracatçı firma ahşap palet almak için üyelerimizi arıyor. Ancak hammadde bulamadığımız için palet veremiyoruz. Sıkıntının daha fazla büyümeden çözülmesi için desteğe ihtiyacımız var. Biz palet veremeyince ihracat durma noktasına gelebilir” dedi. Hikmet Yörür bir diğer önemli sorunların ise hammaddeleri olan ağacın fiyatının son 1 yılda yaklaşık 6 kat artması olduğunu söyledi. Fiyat artışının nedeninin sadece kur olmadığını vurgulayan Yörür, “Asıl sorun hammadde yetersizliği. Tüm dünyada ağaç fiyatları tavan yaptı. 1 yılda tam 6 kat artan fiyatlar ve hammadde yetersizliği yüzünden üyelerimiz çok zor durumdalar” dedi.

Hikmet Yörür, 2021 yılı Şubat ayında ağacın metreküpünü 400 liraya alırken doların kurunun 7,21 TL olduğunu, bugün dolar kurunun 13,43 olduğu halde ağacın metreküpünün 2.500,00TL'ye yükseldiğini söyledi. Doların 2 kat bile artmadığı halde ağacın fiyatının 6 kat arttığına dikkat çeken Yörür, artan maliyetler ile baş edemediklerini ifade etti. Yaşadıkları sıkıntıları tek tedarikçileri olan Orman Genel Müdürlüğü'ne her fırsatta aktardıklarını da söyleyen Yörür, “Ahşap palet sanayicileri olarak OGM'den beklentimiz, sektörümüzün ihtiyacı olan ağaç hammaddesini üretmesi ve makul fiyatlardan satışa sunmasıdır” dedi.

“Yanık sahalardan kesilen ağaçlar palet için uygun değil”

Yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrasında OGM tarafından yanık sahaların satışa sunulduğunu da söyleyen Hikmet Yörür, ahşap paletlerin yanık sahalardan üretilen ağaçlardan yapılmasının sakıncalı olduğunu da söyledi. Yörür, “Çünkü bu ağaçlar zamanla kurtlanıyor. Kurtlu ağaçtan yapılan paletler ısıl işlem görse bile yurt dışına çıkamayıp gümrüklerde kalıyor. Bu nedenle yanık sahaların lif yonga sektörüne satılması, yeşil alanlardan da ahşap palet sektörüne makul fiyatlı satış yapılması gerekiyor” dedi. Hikmet Yörür OGM'den bir diğer beklentilerinin de kâğıtlık ve sanayi odunu tabir edilen ince kuturlu ağaçların 130 CM boyunda kesilmesi olduğunu söyledi. Başkan Yörür, “OGM bu talebimizi kabul etti ama bazı Orman İşletmeleri OGM'nin emrine uymayıp 110 CM üretmeye devam ediyor. Bu sorunun çözülmesi ülke ormanlarının daha verimli kullanılmasını sağlar” diye konuştu.

Başkan Kütükcü: “Sorunlarla yakından ilgileniyoruz”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, ahşap palet sektörünün sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirterek konu hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Kütükcü, Türkiye'nin ihracatında ahşap paletlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sanayicilerimiz şu anda ihracata odaklanmış durumda. Burada da taşıma ve depolamanın olmazsa olmazı ahşap paletler. Konya Sanayi Odası olarak, işletmelerimizin ürünlerinin lojistik ve depolamada herhangi bir aksama yaşamaması için, palet üreticilerimizin yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz. Bu konuda sektörden gelen talepleri yazılı olarak üst birliğimiz TOBB ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik. Orman Genel Müdürlüğü'nün ahşap palet üreticilerinin sorunlarını çözmek için gerekenleri yapacağına inanıyoruz. Bu konuda başlattığımız girişimleri devam ettireceğiz” dedi.

Milletvekili Etyemez: “Palet üreticilerinin ham madde sorununu çözeceğiz”

Milletvekili Halil Etyemez, ahşap palet sektörünün önemin farkında olduklarını belirterek, ahşap palet sanayicilerinin sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi. Kendisine aktarılan sorunları çözmek için gerekli girişimleri yapacağını ifade eden Etyemez, “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizdeki üretimin önündeki tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Ahşap palet sektörünün hammadde sıkıntısını aşmak için de ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Etyemez Türkiye'nin en önemli zenginliğinin müteşebbisleri olduğunu sözlerine ekledi.