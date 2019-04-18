Ahşap paletçiler TSE'nin standart belirlemesini istiyor

Ahşap palet üreticileri, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'de üretilen ahşap paletler için standart oluşturmasını istiyor.

Türkiye'nin en büyük ahşap palet üreticileri arasında yer alan Gökbayrak Group'tan yapılan açıklamada, lojistik sektörünün en önemli halkasını oluşturan ahşap paletlerin Türkiye'de standartlarının belli olmaması sebebiyle kalitesiz ahşap paletler üretildiği, bu durumun üreteci firmaların yanı sıra çevreye ve ülke ekonomisine zarar verdiği vurgulandı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbayrak, Bursa ve Isparta'da kurulu olan 4 tesiste yıllık 2 milyon dolayında ahşap palet ürettiklerini söyledi. Üretimde önceliklerini kaliteye verdiklerini söyleyen Mehmet Gökbayrak, Türkiye'de ahşap palet sektöründe kalite standartları belli olmadığı için merdiven altı işletmelerin pazarı bozduğunu dikkat çekti.

Ürün taşınması ve depolanması amacıyla üretilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan ahşap paletlerin tüm dünyada geçerli standartları olduğunu ifade eden Mehmet Gökbayrak, gelişmiş ülkelerde, ahşap palet üretiminde kullanılan ağacın cinsi, kurtlu olmaması, ISPM 15 standartlarında ısıl işlem görmesi, çakımda kullanılan çiviler, ölçüleri ve tahta kalınlıklarının standartları olduğunu söyledi. Gökbayrak, Türkiye'de ise çok farklı ağaç cinslerinden, farklı kalınlıklarda ve genişliklerde tahtalardan, değişik ölçülerde ahşap palet imal edildiğini belirterek, “Piyasada yapılan paletlerin yüzde 90'ı bir sefer kullanılıp çöpe gidiyor. Ahşap paletlerin üzerinde çok değerli ürünler taşınıyor. Ahşap paletler depolamada da kullanılıyor. Sağlamlığı çok önemlidir ver iş güvenliğine uygun imal edilmeleri gerekiyor. Ahşap paletler gelişigüzel imal edilirlerse bir dizi sorun ortaya çıkıyor” dedi.

Bu konuda mevzuat almadığı için merdiven altı işletmelerin pazarı bozduğunu da vurgulayan Mehmet Gökbayrak, makina yatırımı yapan iş güvenliğine uygun koşullarda üretim yapan işletmelerin merdiven altı işletmeler ile rekabet edemediklerini söyledi. Bu sebeple sektörün doğru yapılanamadığına vurgu yapan Gökbayrak, “Kaliteli, üretim yapan, iş güvenliği kurallarına uygun palet üreten firmalar bu kuralları hiçe sayan işletmeler nedeniyle fiyat belirleyemiyorlar. Müşterilerimiz bizim fiyatlarımızı kötü imal edilen ahşap paletlerin fiyatları kıyaslayabiliyor. Oysa Türkiye'de ahşap palet konusunda standartlar belirlenip mevzuat çıkartılsa sorun bitecek” diye konuştu.

Mehmet Gökbayrak, TOBB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile müşterek bir çalışma yapması halinde Türkiye'de ahşap palet standartlarının oluşturulabileceğini de söyledi. Bunun için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderlik yapması ile AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Grup Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Varank'ın dahil olacağı bir çalışma grubu kurulabileceğini vurgulayan Mehmet Gökbayrak, “Türkiye'nin ihracatı arttıkça ahşap palet ihtiyacı da artıyor. Ahşap paletler iç piyasada da çok yoğun kullanılıyor. Sektörün cirosu yıllık 1 milyar dolara yaklaştı. Bu nedenle TSE'nin ahşap palet standartlarını belirlemesinin önünün açılması, kurumun bu konuda desteklenmesinin önemi her geçen gün daha da artıyor” diye konuştu.