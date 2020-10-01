Âile boyu pedal çeviriyorlar

İstanbul Küçük Çekmece'de ikamet eden Dilek ve Selim Tanguroğlu çifti, bebekleri Çağrı ile birlikte yollara koyuldu. Çift kişilik bisikletle pedal çeviren çift, Bursa'nın İznik ilçesine ulaştı. Tanguroğlu çifti, “Yolculuğu Küçük Çekmece'den başladık. Eskihisar'dan feribota bindik. Altınova'dan girip eski ipek yolunu takip ettik. Köyleri aşarak Boyalıca tarafından İznik gölüne vardık. Tarihî yerleri ziyaret ettik . Geceyi İznik'te geçirdik. Ertesi sabah da gölü takip ettik. Orhangazi rampasını aşıp Yalova'ya kadar pedal çevirmeye devam edeceğiz. Yalova'dan hızlı feribotla İstanbul'a döneceğiz. Evliliğimizin ikinci yılında böyle bir tur tertip etmek istedik. Çok mutluyuz” dedi.