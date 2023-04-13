İhlas Haber Ajansı

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Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar

Bursa’da ailece gelen şüpheliler, mağaza önünde duran halıları çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da ailece gelen şüpheliler, mağaza önünde duran halıları çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev halıları satan bir mağazanın önünde duran halıları gözüne kestiren şüpheliler, vatandaş gibi mağazanın önünde bir süre boyunca gözcülük yaptı. Ardından ise mağaza çalışanların dalgınlıklarından yararlanan şüpheliler, baktıkları halıları çalarak kayıplara karıştı.


Ailecek hırsızlık yapan şüphelilerin o anları ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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