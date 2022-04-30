Ailelere aşı uyarısı

Dr. Erol Comart, hastalıklardan korunmanın en güzel yolu aşılanmak olduğu konusunda aileleri uyardı.

Aşı haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Hayat Hastanesi Dr. Erol Comart “Dünyanın her yerinde bazı hastalıklardan korunmanın en güzel yolu aşılanmak. Aşı takviminde yer alan aşılar, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. İnfluenza tip b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömokok (zatürre) aşılarıdır. Türkiye'de de 1981 yılından itibaren uygulanmakta olan genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 13 tane farklı hastalığa karşı rutin aşılama çocuklarımıza yapılmaktadır. Bu 13 farklı hastalığa karşı yapılan aşılama neticesinde birçok hastalık önemli bir sağlık meselesi olmaktan çıkmıştır. Bunların içerisinde, zaturre, verem, karaciğer iltihaplanması, karaciğer kanseri, karaciğer sirozu gibi hayatı tehdit eden önemli hastalıklarda bulunmaktadır. Aşılama ile bazı salgınların önüne geçmek mümkündür. Bunun örneklerinden biriside, çok kısa zamanda karşılaştığımız korona virüsüdür" ifadelerini kullandı.

Aşılanmanın tamamlanmasıyla beraber dünya üzerinde artık çocuk felci ve çiçek hastalığı görünmediğini ifade eden Uzm. Dr. Erol Comart, “Dünya tarihinde yaşanmış çocuk felci, çiçek hastalığı örnekleri de mevcut. Aşılanmanın tamamlanmasıyla beraber dünya üzerinde artık çocuk felci ve çiçek hastalığı görünmemekte. Türkiye'de uygulanmış olan neenotal tetanoz programıyla son 15 yıldır yeni doğan tetanozu da görmemekteyiz. 13 farklı hastalığa karşı çocuklarımız aşılandığında, bunlarda hayatımıza mesele olmaktan çıkacaktır. Sağlıklı yaşamak için, rutin aşı takvimine uyalım” dedi.