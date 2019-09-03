Ailelere okul çantası uyarısı

Gelişme döneminde olan çocukların ağır okul çantası taşımalarının omurgalarında kalıcı hasarlara sebebiyet verebileceğini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Akesen, sırt çantalarının çocuk vücut ağırlığının yüzde 10'undan daha ağır olmaması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların çantaları uzun süre taşımaması konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Burak Akesen, “Ayakta uzun süre kalınacaksa çocuğun çantayı çıkarması sağlanmalıdır. Ağırlık çanta içerisinde uygun dağıtılmalı, çanta askıları geniş ve destekli olmalı, bel desteği, bel kemeri gibi kısımları mutlaka bulunmalıdır” diye konuştu.

Ağır kaldırmak omurgaları zorlar

Okul çantalarının seçiminde çocuğunuzun vücut yapısına uygun ve rahat bir yapıda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Akesen, iki askılı ve askıların birbirine eşit uzunluktaolan çantaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bez, deri ve brandadan yapılmış çantaların kullanımının sağlık açısından daha uygun olduğu konusunda ailelere uyarıda bulunan Doç. Dr. Akesen, “Omurgada oluşacak eğriliklerin kronik boyun, omuz, sırt ve bel ağrılarına, kamburluk, bel-boyun bölgesinde kireçlenmelere, omuzlardaki düşüklük ve öne eğrilik sebebiyle bu bölgelerden geçen damar ve sinir sıkışmalarına, hatta bel ve boyun fıtıklarına yol açabilir. Sırt çantaları, okul çağlarındaki çocuklarda en çok karşılaşılan yüklenme sebebidir. Ağır kaldırmak omurgaları aşırı stres ile zorlar” dedi.

Belin 5 cm üzerinde olacak şekilde ayarlayın

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Akesen, ailelere tavsiyelerine şöyle devam etti:

“Geniş yumuşak askılı ve iyi omuz pedi olan sırt çantası seçin. Çift askılı sırt çantası seçin , tek taraflı olanlar yükü eşit dağıtamazlar. Çanta sırt pedi iyi olmalıdır, ince olanlarda çantadaki sert objeler yada kitap köşe uçlarısırtabatarak rahatsız eder.Bel kayış bağlanması olanları seçin çünkü bu kayış ağır yükün daha da eşit dağıtılmasını sağlar. Kendi boş ağırlığı da hafif olan çantaları seçin. Üzerinde tekerlek olan Roler sırt çantası özellikle çok ağır taşıyan öğrenciler için merdiven çıkarken daha rahat olabilir.Sırt çantasının her iki askısını da kullanarak iki omuzunuza geçirin. Sırt çantanızı tek omuz ile taşımayın.Çanta vücuda yaklaşacak şekilde askılarını sıkılaştırın. Askıları çantanızı belinizin 5 cm üstünde tutacak şekilde ayarlayın. Askıları omuzlar üzerinde uygun biçimde oturtarak ayarlayınız ve her defa yük ilave edildiğinde tekrar askı ayarlarını kontrol ediniz ve yükün yeterince destek gördüğünden emin olunuz. Sırt çantası hafif olmalı ve kesinlikle öğrencinin kilosunun yüzde 15'ini aşmamalıdır. Ağır yükleri çantada sırta yakın ve ortaya yerleştirin. Sırt çantanız sırtınızdayken öne eğilmekten kaçının, yerden bir şey almak istediğinizde dizlerinizi kırarak ve çömelerek alın. Ağır sırt çantası taşımak zorunda iseniz düzenli olarak sırt ve bel kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın”.