Ailevi meseleleri olan kadının söylediği yalan ortalığı karıştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın, ailesiyle problemleri olduğu için böyle bir yalana başvurduğunu illeri sürdü.

Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki M.E.Ö., Adana'dan Bursa'ya gelmeden önce eşine bir mektup bırakıp, DEAŞ terör örgütüne katılacağını söyledi. Eşinin evden ayrılması üzerine emniyete kayıp başvurusu yapan koca, polislerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri kadını aramaya başladı. TEM ekipleri ile Bursa jandarma ekipleri M.E.Ö. isimli kadının izini sürdü. Kadının Bursa'dan Adana'ya otobüsle gideceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, otobüsü İnegöl terminalinde durdurdu. M.E.Ö. gözaltına alındı. Genç kadının ailesiyle yaşadığı problemler sebebiyle böyle bir yola başvurduğu öğrenildi. M.E.Ö. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.