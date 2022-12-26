AK gençlerden alanında uzman isimlerle bilgi paylaşımı

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, Gazeteci Zafer Şahin ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Yeni Medya ve Doğru Bilinen Yanlışlar / Oyun Kuran Türkiye' söyleşisi ile usta konuşmacılar eşliğinde gençlerle fikir ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Program, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa il yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve gençlerin katılımı ile gerçekleşti. Bursa Merinos AKKM'de gerçekleştirilen program, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açılış konuşmaları ile başlatıldı.

Programda; ‘Yeni Medya ve Doğru Bilinen Yanlışlar' konulu sunumunu gerçekleştiren Gazeteci Zafer Şahin, bir çok konuda gerçeği yansıtmayan bilgilerin farklı ortamlarda dolaştırıldığını belirtti. Zafer Şahin, hakkında en fazla manipülasyon üretilen konulardan birinin Kanal İstanbul Projesi olduğunu belirterek, “İstanbul boğazında 1930'larda yılda 3 bin geçiyormuş. Şu anda ise 43 bin gemi geçiyor. Bu rakam 2050'de 78 bin olacak ve bu sayı sürekli artacak. Bu gemilerin sayısının artmasının sebebi dünyada ticaretin bu bölgeye kayıyor olmasıdır. Bugün baktığımızda Rusya ve Ukrayna savaşıyor, Irak, Suriye gibi ülkeler bölünüyor. Bunların hepsinin bir sebebi var; denizlere hakim olan güce hakim oluyor çünkü dünya ticaretinin büyük bir kısmı denizlerden yapılıyor. Dünyada yeni ticaret yolları gündemde ve biz bu ticaret yollarının tam merkezindeyiz. İşte bizim bu Kanal İstanbul'u yapmamızın tam olarak sebebi bu; Yeni dünya düzenine kendimizi hazırlamak ve bu düzende kendimize avantajlar sağlamak” dedi.

“Meslek liseli sayımız desteklerle artıyor”

Türkiye'de en fazla konuşulan konulardan birinin de meslek liseleri olduğunu ifade eden Şahin, “Meslek liselerine giden çocuklara devlet artık asgari ücret düzeyinde destekleme yapıyor. Bu Türkiye'nin geleceği açısından atılmış çok olumlu bir adım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'de meslek lisesi öğrencisi 5 bin öğrenciye aylık 300 TL burs veriyor. Bunun gibi bir çok destek var. Bursa'da geçtiğimiz yıl meslek liselerine 11 bin başvuru varmış, bu rakam bu yıl 18 bin 700'e çıktı bu rakam. Bu da hem yerel yönetimlerimizin hem de devletimizin attığı adımların olumlu bir yansıması. Yanı sıra imam hatip liselerinin sayısının çok fazla olduğu söyleniyor. Algıya karşı rakam vermek gerekir. Türkiye genelinde normal lise sayısı 32 bin 702, imam hatip sayısı ise 4 bin 413” şeklinde konuştu.

Mülteciler konusunda farklı algılar oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Şahin, “Zaman zaman özellikle Suriyeli mültecilerin birçok alanda avantajlarına dair yalan haberlerini görebilirsiniz, bazen de bu insanları bankamatiklerde görebilirsiniz. Bu mesele hakkında da birçok gerçeği yansıtmayan haberler yapılıyor. Avrupa Birliği'nin bu insanlara verdiği, geçen yılki rakama göre 155 TL'lik sözde bir destek ödemesi var. Devletimiz bu insanlara herhangi bir para vermiyor. Suriyeliler meselesi daha çok toplumu bir şekilde birbirine düşürmek için çok kullanışlı bir malzeme olarak görülüyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye 2030'larda enerji ihraç eden bir ülke haline gelecek”

Türkiye'de yeni açılan doğalgaz hatlarına da değinen Zafer Şahin, gündemde olan yeni rezervlere de vurgu yaptı. “Bazı kesimler, bunlara rağmen faturaların zamlı geldiğini söylüyor. 2020 yılında biz 1 metreküpünün 120 dolara aldığımız doğalgazın biz şu an bin 500 dolara alıyoruz. Devlet, doğalgazın 5'te dördünü, benzinin ise 3'te ikisini sübvanse ediyor. Yani bu rakamları vatandaşa yansıtmıyor. 2030'larda Türkiye'nin enerji ihraç eden bir ülke olduğunu Allah'ın izniyle hepimiz göreceğiz. Bizim çocuklarımız çok daha refah bir ülke haline geleceğiz. Ulaşımı ile enerji yatırımları ile ülkemizde bunun altyapısı oluşturuluyor. Paris'te Eyfel Kulesi etrafında 6 tane nükleer santral var. Fransa, 57 nükleer santral ile Avrupa'nın en çok nükleer santrale sahip ülkesi. Almanya kapatmıştı yeniden açıyor. Amerika aynı şekilde. Şu anda devletimiz tıpkı ulaşımda olduğu gibi 60-70 yıllık bir açığı kapatmak için nükleer santraller kuruyor ve bu bile dünyanın en kötü işiymiş gibi anlatılıyor. Saroz Körfezi'nde biz bir doğalgaz depolama tesisi kurmaya çalışıyoruz, bütün çevre örgütleri orada eylem yapıyor. Saros'a 70 kilometre uzakta Yunaistan'ın Dedeağaç Tesisleri var. Bu bizim depolama tesisimizin iki katı büyüklüğünde bir tesis kuruyor ve burada kimse eylem yapmıyor. Bugün Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını toplam enerji kaynakları içinde yüzde 54'e yükseltti” dedi.

“Tarım meselesi gerçek dışı söylemlerle gündeme getiriliyor”

Türkiye'de tarımın bittiğine dair birçok şey duyuyoruz. Samanı bile dışarıdan alıyoruz. Türkiye'de yılda 25 milyon ton saman üretiliyor. İhtiyacımız ise yaklaşık 19-20 milyon ton. Yani memlekette isteyene istediği kadar saman verilebilir. 2021 yılında dışarıdan 9 bin 525 ton saman almışız. Bunlar da kültür mantarı, at yetiştiriciliği gibi bazı özel nitelikli tarım alanlarında özel nitelikli Türkiye'de olmayan saman çeşitleri alınmış. İzmir'de bir girişimci ilk defa bu kadar yüklü bir miktarda saman alımı gerçekleştiriyor. Mesele önümüze bu şekilde gerçek dışı söylemlerle getiriliyor” dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ise memleketlerin hikayesinin olabilmesi için öncelikle insanların hikayeler yazması gerektiğini söyledi. Mete Yarar, “Türkiye'de şu anda 200'den fazla hikaye var ve hep birlikte bunları çoğaltacağız” diyerek şunları söyledi:

“Bu hikayeleri çoğaltarak Türkiye'nin hikayesini hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bireysel olarak yaptığımız işi doğru yapmamız gerekiyor. Bizim hayalimiz çok basit: ‘Oyun kuran Türkiye. 'Neden bu hedef? Dünya bildiğimiz en büyük işletme. Birinin kazandığını diğeri kazanamaz. Siz oyun kuramadığınız müddetçe sizin kazanımlarınız oyun kuranın cebinde olacaktır.

1984 yılından bu yana bu milletin terörle mücadelesinden toplam maddi kaybı 2 trilyon Dolar. Verdiğimiz canları saymıyorum bile çünkü onlara paha biçilemez. Türkiye'nin şu anda devlet, özel sektör bütün borcu 430 milyar Dolar. Bursa'ya yılda 500 milyon Dolar geliyor. Yani 3 bin tane Bursa'ya yatırım yapıldığını düşünün. Yıllardır bu kadar para terörle mücadele sorunumuz olmasa bu kadar paramız cebimizde kalacaktı. Türkiye'de ve dünyada dönem dönem yaşanan vekalet savaşları geçmişte de vardı. Yine var. Biz bu kavgayı başından yapmış olsaydık 1,5 trilyon dolar kasamızda kalacaktı. Ben çocukluğumdan bu yana şu soruyu her zaman dinlemişimdir; ‘Çevresindeki ülkelerde petrol çıkar ama Türkiye'de nasıl çıkmaz?' Biz şu yalana inanmayı tercih ettik; ‘Lozan'da gizli bir anlaşma var, biz ülkemizdeki madenleri işletemeyiz.' Bize bunun maliyeti nedir biliyor musunuz? 250 milyar Dolar ihracat yapıyorsunuz, bunun 100 milyar doları enerji açığını kapatmaya gidiyor. Enerji giderlerini çıkardığınızda Türkiye cari fazla veren bir ülkedir. Biz bu işi yıllar öncesinde yapabilseydik, şu anda Norveç örneğinde olduğu gibi Avrupa'da en çok para kazanan, en refah ülkelerden biri olabilirdik. Bugün Bursa baktığımızda TOGG ile yeni bir hikaye yazdı. Bursa, bir çok alanda bir hikaye. Türkiye'de yazılan 200 hikayeden biri Bursa. Bursa, Türkiye'nin hikayesinde öncü olmaya devam edecektir.”