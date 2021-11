Ak kadınlar "kadına şiddete hayır" dedi

Bursa'da, AK Parti kadın kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti kınadı. Partililer tarafından kadınlara çiçek dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına il yöneticileri, il ve ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamaların Bursa ayağında AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, kadına yönelik şiddetin bütün dünyanın meselesi olduğuna dikkat çekti. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadelede reform çapında adımlar attığını ifade eden Emel Gözükara Durmaz, “2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklikle, ‘töre sebebiyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medenî Kanun ve İş Kanununda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor” dedi.

Açıklamasında, "Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir" diyen Emel Gözükara Durmaz, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini aktardı. Durmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi, ‘Kadına şiddet, insanlığa ihanettir'. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Kadına yönelik şiddete tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere, tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm tekliflerimizin yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Topyekûn mücadelemiz sürecek"

Toplumu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekûn mücadele ile sağlanacağına inandıklarını vurgulayan Emel Gözükara Durmaz, "Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insanî bir konudur. Yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü yargı paketinde düzenlendi. Attığımız bütün bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti tasvip eden zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.