AK Kadınlar Osmangazi'de buluştu

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan ‘Vefa Buluşmaları' programının ilki AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında Bursa'da gerçekleşti.

AK Parti kadınlarının birlik ve beraberliklerini pekiştiren buluşma, Merinos Tren İstasyonu'nda yapıldı. AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar yönetiminde düzenlenen programa; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ile geçmiş dönemde görev almış ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleri katıldı. AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar, “Ben ve yönetimim, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sahalardayız. Sizlerden aldığımız bayrağı layıkıyla taşımaya çalışıyoruz. Kurucu Kadın Kolları Başkanımız Emine Aydın'ı toplantımıza davet ettiğimizde kendisi bize kuruluş aşamasında kadınlarımızı ne kadar zor şartlarda partimize dahil etmeye çalıştıklarını anlatmıştı. O zamanlarda yapılan yatırımlar, köprüler, yollar, hastaneler, ihalar bir hayalken şimdilerde o hayallerin normalleştirildiği bir süreçten geçiyoruz. Burada bulunan herkesin AK Parti'nin bugünün de emeği var. Hakkınızı ödeyebilmemiz mümkün değil. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizlere bu buluşma için kapılarını açan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, “AK Parti'nin bugüne kadar elde etmiş olduğu başarılarda kadınlarımızın çok büyük emeği ve katkısı var. Özellikle mahallelerimizde gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerinde ve zamanında hizmet etme noktasında bizlere büyük fayda sağlıyorlar. Allah bizleri mahcup etmesin. Hep beraber Osmangazi ve Bursa için en iyisini yapacağız” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ise, “Burada partinin kuruluşundan itibaren görev almış, tanıdığım ve beraber çalışma fırsatı bulduğum arkadaşlarımla bir aradayım. Bizler biliyoruz ki; teşkilatlarımızda isimler ve görevler değişmiş olsa da davamıza olan sadakatimiz, birbirimize olan saygı ve muhabbetimiz hiçbir zaman değişmedi. Partimize, ülkemize hizmet etmeye, liderimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Şimdi, 2023 bizi bekler” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ve AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz; geçmiş dönemde görev almış ilçe kadın kolları başkanlarına, Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Sohbet tadında gerçekleşen programda çeşitli hikayelerini anlatan AK kadınlar, hoşça vakit geçirdi.