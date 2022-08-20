Ak kadınlar'dan Nilüfer'de bir günde 4 bin hane ziyareti

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programları çerçevesinde Bursa'da Milletvekilleri ve teşkilat mensupları çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Çalışmalar çerçevesinde Milletvekilleri ile birlikte çat kapı ziyaretlerde bulunan AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyeleri, geçtiğimiz 13 günde 16 bin 864 hanede AK Parti'nin çalışmalarını anlattı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, saha çalışmalarını yoğunlaştırdığı ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programlarında ziyaret edilen ilçelerde milletvekilleri ve teşkilat üyeleri ile şehrin her noktasında vatandaşlar dinliyor. Ziyaret gerçekleştirilen ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden AK Parti Bursa Milletvekilleri ve il, ilçe üç kademe yöneticileri görüş ve talepleri alarak, çözümleri noktasında tek tek not ediyor.

Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa Programları çerçevesinde çat kapı ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan ve yaklaşık 100 kadın kolları teşkilat üyesi ile birlikte dün Nilüfer İlçesi'nde 4 bin çat kapı hane ziyareti gerçekleştirdi.

Organizasyonun başlangıcından bu yana ziyaret edilen ilçelerde tüm ilçelerde ise 16.864 hane ziyaretinde bulunan AK Parti Bursa Milletvekilleri ve il, ilçe kadın kolları üyeleri, hane sakinleri ile sohbet ederek, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, AK Parti ve Bursa teşkilatlarının, belediyelerinin çalışmalarını anlattı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sokak sokak Bursa'yı dinleyen, onlarca STK ziyareti gerçekleştiren Milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile birlikte Milletvekilleri ve kadın kolları teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle Bursa'ya doğru hizmetlerin getirilmesi adına en doğru verilere Bursa Halkı'yla sohbetlerinde elde ettiklerini belirtti. Başkan Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana sergilediği millet iradesini merkeze alan yönetim ve hizmet anlayışlarının en güzel örneklerinden birini daha her birlikte sergilediklerini dile getirdi. Başkan Gürkan, “Türkiye'nin her alanda en önemli şehirlerinden biri olan Bursamız ve güzel ülkemiz için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır. Bursamıza yakışır hizmetleri Bursalı Hemşehrilerimizle ortak akıl yoluyla hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu yolda gayretleri ile şevkimizi arttıran kadın kolları teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.