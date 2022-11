Ak kadrolar bir ve beraberce Türkiye vizyonu yolunda yürüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev yapan dava arkadaşları ve büyükleri ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile toplantıda biraraya geldi. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve il yürütme kurulu üyeleri de katıldı. Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Bursa teşkilatlarının halkla iç içe hizmet anlayışı ve kuruluştan bugüne her kademeden AK sevdalının birlikte hareket etmesi ile bu dönemde de örnek işlere imza attığını belirtti. Halis Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' ziyaretlerinin ve saha çalışmalarının tüm Türkiye'deki AK teşkilatlara örnek olmasının yanı sıra Bursa Halkı'nın istek, talep ve önerilerinin raporlanıp, çalışmaların bu görüşlere göre şekillendirilebilmesi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Öte yandan kuruluşundan bu yana AK Parti'ye hizmet vermiş her kademeden teşkilat mensuplarını biraraya getiren bu tür toplantılar sayesinde AK Parti'nin kurumsal hafızasının, milletin için çalışma anlayışları ile harmanlanarak Bursa'ya ve Bursa teşkilatlarına daha iyi hizmetleri getiren enerji ve sinerjiyi sağladığını vurgulayarak, her dönemde AK Parti'nin en büyük güç kaynağı olan Bursa teşkilatlarına teşekkür etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'da kurulduğu günden bugüne milletin güven ve desteği ile başarıdan başarıya koşan AK teşkilatların her bir bireyinin önemine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 21 yıldır Türkiye'yi her alanda kalkındıran bir hareketin mensupları olarak her dönemde olduğu gibi bu önemli süreçte de bir ve beraberce çalıştıklarını belirtti. Gürkan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun itici gücünün yine Bursa olacağını ifade ederek, bu yolda yanlarında yürüyen tüm teşkilat mensuplarına ve desteklerini kendilerinden esirgemeyen Bursa Halkı'na teşekkür etti.