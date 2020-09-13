AK Parti 5 kongresini daha tamamladı

AK Parti Bursa'da mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.

AK Parti Bursa 5 ilçe kongresini bugün itibariyle tamamladı. 11 Eylül Cuma günü Keles ve Harmancık, 12 Eylül Cumartesi Harmancık ve Büyükorhan 13 Eylül Pazar Nilüfer İlçesinin kongreleri gerçekleşti. Nilüfer ilçesinin Kongresine AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Betül Sayan Kaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşuğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mestan, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık katıldı. Milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu ve AK Sevdalılar kongrede yerlerini aldı.

Keles ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı Özcan Yeni 213 delegenin tam oyunu alarak, Harmancık İlçesinin mevcut ilçe Başkanı Yakup Bayram 202 delegenin tam oyunu alarak, Büyükorhan ilçe kongresinde mevcut ilçe başkanı Kamil Turhan 266 delegenin tam oyunu alarak, Orhaneli ilçe kongresinde mevcut ilçe Başkanı Ramazan Turhan ise 306 delegenin tam oyunu alarak güven tazeledi. Nilüfer ilçe kongresinde ise bir süre önce başkanlığa atanan Eşref Kurem ise 315 delegenin tam oyunu alarak Nilüfer İlçe başkanı oldu.

İl Başkanı Ayhan Salman ilçe kongrelerinin Pandemi Kurallarına uyularak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlçe Kongrelerimizin yapılacağı alanları açık ve geniş mekânlardan seçmeye özen gösterdik. Alanda maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları aksatılmadı” dedi.