AK Parti Bursa İl Teşkilatı iftarda buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaset, bizlere hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi olmadı" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar, Merinos AKKM Fuaye alanında gerçekleştirildi. Merkez ve diğer ilçelerden gelen 3 bini aşkın teşkilat mensubunun bir araya geldiği iftarda konuşan AK parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Türkiye ve millet olarak bu güzel ayın ardından, ailemiz, dostlarımız, hemşerilerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte ramazan bayramına kavuşmayı rabbimden niyaz ediyorum. Bu iftarla oluşan manevi atmosferin bütün bir yıla yayılarak bu kardeşliği ve beraberliği kalıcı olmasını temenni ediyorum. Milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaset, bizlere hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi olmadı. 23 Haziran'da da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Bursa teşkilatları olarak sizlerle beraber desteğimizi göstereceğiz. Biz bu samimiyet ve gayretle çalıştığımız hem Bursa, hem de Türkiye çok daha güzel olacak inşallah” dedi.

Bursa olarak 6 ayrı ülkede de iftarlar verdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “16 bin 500 kişiye de Bursa'da 9 ayrı noktada iftarlar veriyoruz. Kosova'da, Bulgaristan'da, Makedonya'da erzaklar dağıtıyoruz. Destek veren iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak imkanlarımız çok fazla, ama yurt dışında bulunan kişilere yardımcı olmak, sofraları paylaşmak çok güzel. Rabbim nice sofralarda buluşmayı nasip etsin” diye konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, “AK Parti 11 milyon üyeye ulaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Dünyada AK Parti kadar üyeye sahip ve kesintisiz olarak iktidarını sürdürmüş bir başka parti yok. Bizim başarılı olmamızın sebeplerinden ilki, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor olabilmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin omuz vermektir. Önümüzde çok zor bir dönem var. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ortam ve çevresinde şekillenen hadiselere baktığımız zaman gerçekten önemli bir sürece doğru yol alıyoruz. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'yi sarmaya çalışan terör örgütleri var. Biz sadece 786 bin kilometre karelik coğrafyada Türkiye değiliz. Bizim gönül sınırlarımız bu coğrafyanın çok daha ilerisindedir. Üzerimize yönelen her türlü tehdide göğüs gerçek zorundayız. İstanbul seçimi sadece yerel seçimi olmanın ötesinde çok daha öneme sahiptir. Burada bütün kardeşlerimizin görev beklemeden herkese ulaşarak onlardan bu seçimle ilgili destek istemelerini istirham ediyorum” şeklinde konuştu.