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AK Parti Bursa ilçe başkanları belli oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.


Salman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Görevine atanan yeni ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. İlçelerimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.


Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü


Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni


Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan


M.kemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu


Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu


Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram


Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan

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