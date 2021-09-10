AK Parti Bursa İlçe Danışma Meclisi toplantıları başladı

AK Parti Bursa teşkilatları danışma meclisi toplantılarında, Bursa'nın geleceği için çalışma ve projelerini değerlendiriyor. İnegöl ve Gürsu ilçe danışma meclisi toplantı AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, İl Başkan Yardımcıları Kemal Ermiş, Cemile Yiğit, Sinan Kahraman, il yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Süleyman Çelik ve Murat Demir, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı Gürsu İlçe Danışma Meclisi'nde partililere seslenen İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, AK Parti'nin ülkesine kattığı hizmetleri yine AK kadroların yapacağına olan inancını dile getirdi.

İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un ardından söz alan İl Başkan Yardımcısı Sinan Kahraman ise, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan seçimlerin ülkenin geleceği için önemine vurgu yaparak, AK Parti teşkilatlarının her dönemde olduğu gibi çok çalışarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne koyduğu söz sahibi ülke hedefini gerçekleştireceğini söyledi.

Gürsu İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, her kademeden teşkilat mensupları ile gece gündüz demeden Bursa'nın ve Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını belirtirken, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de gücünü milletin güveninden alan AK kadroların liderleri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerelde ve genelde vizyoner hedeflerini birer birer hayata geçirdiklerini anlattı.

İnegöl İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise millete hizmet aşkıyla 20 yıldır çalışan teşkilat mensuplarının güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu ifade ederek, davalarına gönül veren, ülkesi için emek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Süleyman Çelik ve Murat Demir de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan hizmetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.