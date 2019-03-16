AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu: "CHP'nin içerisine HDP'yi yerleştiriyorlar"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Biz beka dedikçe birileri terörün yan kolu olan siyasi partiyle ittifak girişimi içerisinde bulunuyor. Bugün 299 tane meclis üyesi CHP, İP ve Saadet'ten PKK ile irtibatlı kişilerdir. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptıklarını bütün Türkiye'ye taşıma girişimidir. CHP'nin içine HDP'yi yerleştiriyorlar" dedi.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube'nin düzenlediği 'Kadın Buluşması' Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Çok sayıda kadın üyenin katıldığı kahvaltı programında konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuoşoğlu, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Bizim sendikalarla ortak bir yanımız var. Hepimizin ortak düşüncesi müreffeh bir Türkiye'dir. 31 Mart seçimleri artık sadece belediye başkanlarını seçeceğimiz bir platform olmaktan çıkmıştır. Bu seçimler bir beka davasıdır. Bizi buradan sürmek için her dönem yeni oyunların oynandığına şahitlik ediyoruz. Dün utanç verici bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldık. Yayınladıkları bildiride Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajları vardı. Çünkü bu devlet ayağa kalkarsa bir daha ona diş geçiremeyeceklerini biliyorlar. 10 yılda bir darbe yedik. 200 yıldır bu millet aynı delikten sokulmaya çalışılıyor. 100 gramlık oy pusulası bu milletin istikbaline yön verecektir. Öyle olsa da olur, böyle olsa da olur diyemeyiz. Bunun yükü omuzlarımızdadır" dedi.

"Bugün Tayyip Erdoğan düşmanlığı ülke düşmanlığına dönüşmüştür"

"Uyanık olmak zorundayız" diyen Çavuşoğlu, "Bugün Tayyip Erdoğan düşmanlığı ülke düşmanlığına dönüşmüştür. Biz beka dedikçe birileri terörün yan kolu olan siyasi partiyle ittifak girişimi içerisinde bulunuyor. Bugün 299 tane meclis adayı CHP, İP ve Saadet'ten PKK ile irtibatlı kişilerdir. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptıklarını bütün Türkiye'ye taşıma girişimidir. Bir siyasi körlük ve akıl tutulmasıdır. Biriler Kürdistan ve terör dedikçe diğerleri gözünü ve kulağını kapatıyor, ölü taklidi yapıyor. CHP'nin içine HDP'yi yerleştiriyorlar, enjekte ediyorlar. HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu uyarıyor. 'Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilecektir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyu ile seçilecektir' diyor. Bu aba altından sopa göstermektir. Bu sen gereğini yapmazsan ben yapacağımı bilirim demektir. Bu Bursa için de geçerlidir. Tehlikeli bir oyunla karşı karşıyayız. Yarın belediyede fen işleri müdürleri bunlara müzahir insanlardan oluşursa, kazılan toprağa neyin gömüleceğini biliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, "Dün yaşanan terör olayıyla alakalı Kılıçdaroğlu, 'Terör olayları İslam dünyasından kaynaklanmaktadır' diye söylemde bulunuyor. Bu millete ve bu ülkeye bu kadar yabancı bir insanın nasıl oluyor da bunları büyük bir hoyratlıkla konuşabiliyor" diye ekledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş, "Kadın bizim annemiz, bizim eşimiz, kız kardeşimizdir. Kadınlar Günü bir güne sıkıştırılmaz. Topluma yön verenlerdir. Ancak bu salonda olanlar ayrıca öğretmenler. Sizler toplumu şekillendiren kişilerdir. Sizin ortaya koyduğunuz iş bana göre bu toplumun geleceği açısından çok önemli. Öğretmenlik, kutsal ve onurlu bir iş ama zor iş. Kimse sizin ne çektiğinizi bilemez" diye konuştu.

Eğitim-Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Biz sadece bir sendika değiliz. Biz geleceğiz. Geleceğin daha güzel olmasını sağlamaya çalışanlarız. Yeni Türkiye kavramı içerisinde bizlerin beklentisi de yükselmiştir" dedi.

Eğitim-Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nermin Polat, "Bugün gururu ve umudu bir arada yaşıyoruz. Bu program gelecek nesillere ışık tutacaktır. Daha dün yaşanılan katliam biz Müslümanların ne halde olduğunun göstergesidir. Kadınların sessiz çığlıklarıyız. Biz kadınlar şefkatimizle, yüreğimizle, kadın elimizle, kan götüren dünyanın barışını hep birlikte inşa edeceğiz. Geçmişte kadınlara yapılan haksız uygulamaları unutmamalıyız" şeklinde konuştu.