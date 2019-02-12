Ak Parti Bursa Milletvekili Esgin sel bölgesinde inceleme yaptı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey ilçesinin Canbalı Deresi'nde su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, yetkililerle birlikte inceleme yaptı.

Taşkın alanlarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Yeni Mahalle Muhtarı Çetin Ayva ve mahalle halkı eşlik etti.

Taşkın alanının yıllardan beri Karacabey'in kronik bir sorunu olduğunu söyleyen AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, “ Zaman zaman aşırı yağışlar sebebiyle hemşehrilerimiz burada sorun yaşamakta. Biz de bu soruna çözüm bulma adına istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah en iyi neticeyi alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yaşanan sorunu çözmek adına kararlı olduklarını ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “ Canbalı Deresi'nin kenarında yaşayan vatandaşlarımız aşırı yağışlar ve baraj kapaklarını açılması nedeniyle bazı seneler sel felaketi dolaysıyla sıkıntıya düşüyorlar. Kronik olan problemi yerinde çözebilmek adına yerinde inceleme yapıyoruz. Doğal dokuyu da bozmadan "neler yapılabilir" diye değerlendirmelerde bulunuyoruz. Kangren haline gelmiş bu sorunu vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda çözmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

Riskli alanlara yönelik önlemleri ve taşkın önleyici unsurları sahada yerinde incelemek için buraya geldiklerini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “ 11 Ocak tarihinde yoğun sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerimizde taşkın oldu. Karacabey'de Yeni Mahalle ve Tophisar'da, Mustafakemalpaşa'da Çeltikçi ve Durumtay bölgesinde etkilenme oldu. Hem tarım alanlarımız hem de vatandaşlarımızın etkilenmesi söz konusu oldu. Bugün yetkililerle buraya önümüzdeki süreçte "bir daha böyle bir şey yaşanmaması için ne gibi önlemler alabiliriz" diye geldik. Hem yerinde bir inceleme yapmak için hem de vatandaşlarımızın da görüşlerini alabilmek için buraya geldik. Çünkü onlar burada yaşıyorlar. Onların görüşleri bizim için oldukça önemli. Birkaç tane alternatifimiz var. Bu çalışmaları yine vatandaşımızın katılımıyla dayanışma içerisinde yapacağız. Bölgemiz oldukça sulak bir bölge. Uluabat Gölü'nün yanı sıra Manyas Gölü, Karacabey Boğazı arasındaki nehirler ve buradaki eğimin çok düşük olması bizim için risk faktörlerini oluşturuyor” diye konuştu.