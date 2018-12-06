AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “10 gün serecek bu çalışma 7 Aralık Cuma günü saat 09:30'da gerçekleşecek ağaç dikme törenimize Çağrışan mevkiine tüm Bursalı hemşerilerimizi bekliyorum dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İnsan Altıkardeş'i ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, önemli açıklamalarda bulundu.

Birkaç ay önce Mudanya çağrışan mevkiinde orman yangını çıktığını ifade eden Esgin, “Yaklaşık 35 hektarlık bir alan yandı. İlk dakikalardan itibaren bende oradaydım. Devletin bütün birimleri yangına müdahale konusunda çok önemli ve iyi bir çalışma ortaya koydular. 5-6 saatlik bir çalışma esnasında yangını kontrol altına almayı başardık. Ben hemen orman bölge ve genel müdürümüzle bir toplantı yaptım. Yanan alanın rehabilitasyonuna yönelik yanan ağaçların uzaklaştırılması ve daha sonraki işlemler ilgili süreç başladı. Bu süreci bugüne kadar yakından takip ettik. O bölgeye uygun çok güzel bir proje hazırlandı. Yerleşim yerleri de var Bademli ve Çağrışan da yangın alanlarına çok yakın bu alanlara daha çok yangına dayanıklı türlerin ekileceği iyi bir proje hazırlandı. Bütün bu çalışmalar son noktaya geldi 7 Aralık Cuma sabah vatandaşlarımızda katılımıyla bir şölen havasında bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ben başsavcıyla da görüştüm bir kundaklamaya ilişkin bir bulguya rastlamadıklarını belirttiler. Bütün bunların üzerine doğal afetten siyasi rant devşirme anlayışını ben doğru bulmuyorum. Yetkili olan kişilerin telaffuz etmesini Bursa adına da bir talihsizlik olarak görüyorum. Daha öncede çıkan orman yangınlarında olduğu gibi her bir metrekaresinin ağaçlandırılması için bir çalışma başladı. 10 gün serecek bu çalışma 7 Aralık Cuma günü saat 09:30'da gerçekleşecek ağaç dikme törenimize Çağrışan mevkiine tüm Bursalı hemşerilerimizi bekliyorum. Bursa dünya ya yeşiliyle ün salmış olan bir şehir daha fazla yeşille anılmayı hak ediyor. Bursa'ya sadece Türkiye değil dünyanın ihtiyacı var bizde bu kenti yönetenler, siyaset yapanlar ve Bursalılar olarak bu süreci yakından takip ettik. Belli bir noktaya geldik. Ben bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Biz çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Bursa'nın tarım bölgesi olduğunu söyleyen Esgin, “Tarım stratejik sektör evet sanayide belli bir noktaya geldik. Katma değeri yüksek sanayideki hareketliliğimizi devam ettireceğiz. Turizmde potansiyelimiz çok yüksek katma değeri yüksek bir turizm hareketliliğine Bursa önümüzdeki süreçte bir aşama kaydedecek. Diğer taraftan stratejik sektör tarımın merkezi konumunda Bursa neresine baksanız tarım var Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgesi son derece önemli tarım bakanımız bizi kırmadı. Bir ziraat odası açılışımız vesilesiyle Karacabey'e geliyor. Kendisinin de ben duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Sadece kurdele kesmeye gelmiyor. Ziraat odası başkanlarımız da ve çiftçilerimizle sorunları konuşma iradesini de ortaya koydu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün yönleriyle bütün ürünlerimizde bölgemizi bu anlamda daha etkili konuma getirmek için çaba sarf edeceğiz. Her şeyi parasal karşılıklarla ifade edemiyorsunuz. Asla vazgeçmeyeceğimiz ve geliştirmemiz gereken bir alan Bursa bu anlamda yine önemli özellikli bir bölge konumunu sürdürüyor. Biz çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı ortadan kaldırmak için el birliğiyle hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.