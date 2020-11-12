İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in korona testi pozitif çıktı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in korona testi pozitif çıktı.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Özen açıklamasında, "Dün yaptırmış olduğum covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda hafif belirtilerle geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bu salgından bir an önce kurtuluruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.