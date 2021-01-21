AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: "Gemlik'in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajının bitme aşamasında"

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Gemlik'in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajının bitme aşamasına gelindi. Karacaali Rıhtım projesinin 2021 yılında temeli atılacak. Bursa'ya gelecek olan hızlı tren projesine de Gemlik dahil edildi" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu başkanı Paşa Ağdemir ve Meclis başkanı Hasan Yıldırım ile görüşen Işık, odanın haftalık yönetim kurulu toplantısına da katılarak bilgilendirmede bulundu. GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik'e kazandırılan adliye binası, devlet hastanesi, liman başkanlığı ve emniyet müdürlüğü çalışmalarında elinden gelen tüm gayreti sarf eden Işık'a teşekkür etti.

AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık da çalışmalarında kendilerine destek olan ev zamanında kendisinin de bir üyesi olduğu oda başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek, milletvekili seçildiği günden bu tarafa Gemlik'in ve Bursa'nın yanı sıra Mudanya Orhangazi ve İznik için de özel bir mücadele verdiğini bu noktada çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Işık, 2021 yılı içinde Balıkpazarı Caminin komple restorasyona alınacağını, Kurtul ve Çukurbahçe'ye yeni bir kavşak düzenlemesi yapılacağını, bununla birlikte Yerli otomobil fabrikasının önünden geçen derenin ıslah edileceğini, giriş yoluna da kavşaklı bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Zafer Işık, Gemlik'in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajının bitme aşamasında olduğunu, Karacaali Rıhtım projesinin tamamlandığını 2021 yılında temelinin atılacağını, Bursa'ya gelecek olan hızlı tren projenin Gemlik ayağınında çalışmalara dahil edildiğini, ancak bu konuda belediyenin de bu güzergahta imarla ilgili planlamaları bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Işık, Gemlik'e bir fen lisesi ve mesleki anlamda teknik bir anadolu lisesi çalışması olduğunu bunların tamamlanması ile birlikte eğitim ve öğretimde de ciddi manada bir sıkıntı kalmayacağını belirtti.

AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık, özellikle vatandaşlarında tepkisini çeken Karsak deresinin kirliliği hususunda da tüm kurumların üzerine düşeni yaptığını, son dönemde bu dereyi kirleten firmalara 4 milyon lira civarında bir cezai işlemin yapıldığını söyleyerek, Orhangazi evsel atık arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması ile birlikte, Karsak deresindeki kirliliğin de gözle görülür oranda azalacağını açıkladı.