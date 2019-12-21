Ak Parti Bursa Milletvekillerinden b?t?e pozu

Ak Parti'nin Bursal? 10 milletvekili, meclisteki b?t?e g?r??mesi sonras?nda hep beraber yorgunluk pozu verdi

Bursa AK Parti Milletvekilleri, tamamlanan b?t?e g?r??melerinden sonra Genel Kurul'da poz verdiler.

Foto?raf? kendi sosyal medya hesaplar?nda da payla?an vekillerden Mustafa Esgin, "Gazi Meclisimizde 2020 y?l? Merkezi Y?netim B?t?e Kanunu g?r??melerinin sonuna geldik. Al?nan kararlar?n Aziz Milletimiz ba?ta olmak ?zere ?lkemize ve Bursa'm?za hay?rlar getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

Refik ?zen ise, ?u g?r??leri payla?t?: "TBMM Genel Kurulunda 2020 Y?l? Merkezi Y?netim B?t?e Kanunu Teklifi ile 2018 Y?l? Merkezi Y?netim Kesinhesap Kanunu Teklifinin t?m? ?zerindeki g?r??meleri tamamlamak ?zereyiz. Birazdan oylayaca??m?z 2020 b?t?emizin ?lkemize, milletimize ?imdiden hay?rl? olmas?n? diliyorum"

Ahmet K?l?? ise, "11 g?nl?k yo?un b?t?e g?r??melerimizin son dakikalar?na girerken t?m vekillerimizle yo?un bir tempoyu aln?m?z?n ak?yla geride b?rak?yoruz. 2020 b?t?esinin ?lkemiz i?in hay?rlara vesile olmas?n? temenni ediyorum." diye payla??m yapt?.