AK Parti Bursa SKM Başkanlığına Bülent Kandemir getirildi

Seçim sürecinde AK Parti Bursa Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığına Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Bülent Kandemir getirildi.

Tayin hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, hedeflerinin Bursa'daki bütün belediyeleri kazanmak olduğunu söyledi. Salman, seçim süresince AK Parti'nin il ve ilçe yönetimlerinin, merkez ve ilçelerdeki kadın ve gençlik kollarının, mahalle başkanları dâhil bütün teşkilatların gece gündüz çalışacağını kaydetti. Başkan Salman, Bursa için yapacaklarını anlatmak için sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ve gönülleri fethedeceklerini söyledi.

Salman, seçim koordinasyon merkezi oluşturduklarını ve başkanlığına da Bülent Kandemir'i atadıklarını ifade etti. Ayhan Salman, “Mâlumunuz üzere, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından devam edeceği ilân edilmişti. Bir süredir ilçe belediye başkan adaylarımızın ve belediye meclis üyesi adaylarımızın belirlenmesi aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarımızı devamında da belediye meclis üyesi adaylarımızı ilân edeceğiz. Elbette çok yoğun bir seçim dönemi bizleri bekliyor. Biz zâten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Seçim sürecinde daha fazla gayret göstererek, Bursa'da en yüksek oyu alan birinci parti olarak bütün belediye başkanlıklarını kazanma hedefindeyiz” dedi.