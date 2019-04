AK Parti Bursa teşkilatından Başkan Özkan'a ziyaret

AK Parti Bursa il teşkilatı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Osman Mesten'in yer aldığı heyet, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Özkan, ortak akılla hep birlikte başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her yönden gelişmesi adına projeler geliştirdiklerini ifâde eden Özkan, “İlçemizin her yönüyle örnek olması için hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni dönemde de Karacabey'in kalkınması ve gelişmesi adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Modern belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilçemizin her yönüyle gelişimine katkı koyacağız” dedi.

Özkan, merkez-kırsal ayırt etmeden ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlara ulaşarak en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarına dikkat çekti. Özkan, ilçenin birbirinden eşsiz değerlere sahip olduğunu belirterek, “Bu değerleri Bursa ve ülkemizin gündemine taşıma hedefindeyiz. Karacabey'in dört bir yanındaki güzellikleri tanıtma çalışmalarımız son sür'at devam ediyor. Modern belediyecilik adına bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bundan sonra da ilçemiz için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da Özkan'a ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti. Yeni dönemde de hep birlikte birbirinden güzel projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Ayhan Salman, “Karacabey her yönüyle adından fazlasıyla söz ettiriyor. Bundan sonra da yapılacak güzel çalışmalarla, ilçenin çok daha iyi yerlere geleceğine inancım sonsuz” dedi.